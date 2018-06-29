В Азербайджане увеличен размер государственной пошлины за выдачу или замену водительских удостоверений, а также за регистрацию автотранспортных средств.

Как сообщает АПА, на сегодняшнем последнем пленарном заседании внеочередной сессии Милли Меджлиса были внесены поправки в закон «О государственной пошлине».

Согласно изменениям, размер государственной пошлины за выдачу или замену водительских удостоверений увеличен с 18 до 25 манатов, за выдачу государственного свидетельства для автотранспортных средств – с 17 до 25 манатов.

Minval.az