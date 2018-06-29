30 июня в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается, будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Согласно сообщению Национального департамента гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 24-26°, днем 35-40°, в Баку ночью 24-26°, днем 38-40° тепла.

Атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 30-40%.

На Абшеронских пляжах (Сумгаит, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) 30 июня температура воды в море составит 26-27°.

На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахил, Шихово) будет дуть слабый северо-западный ветер, который сменится на южный ветер.

В районах Азербайджана осадков не ожидается. В некоторых горных районах возможны дожди. Утром в некоторых местах будет туман, будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем 37-42°, в горах ночью 15-20°, днем 25-30° тепла.

Аномальная жара на территории республики продлится до 4 июля. Температура воздуха в некоторых местах достигнет 40°, в некоторых местах – 43°, в горных районах составит 28-33°.

Minval.az