«В последнее время в страну приезжает большое количество туристов. Поэтому в туристических зонах страны совместно с Госагентством по туризму будет осуществляться государственный контроль по продовольственной безопасности».

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил председатель Агентства продовольственной безопасности Азербайджана Гошгар Тахмазли.

Он отметил, что в зонах отдыха, носящих сезонный характер, люди питаются в массовом порядке: «Начиная со следующего месяца совместно с сотрудниками Госагентства по туризму будет проведен мониторинг на объектах общественного питания, а также аудиторские мероприятия».

Minval.az