В связи с началом летнего сезона и снижением численности пассажиров, Бакинский метрополитен внес изменения в график движения поездов, сообщили в пресс-службе ЗАО «Бакинский метрополитен».

Согласно приказу председателя ЗАО «Бакинский метрополитен» Заура Гусейнова, с 1 июля метрополитен перейдет на летний график работы.

В новом расписании интервал в движении между поездами от станции «Ази Асланов» до станции «28 мая» и в обратном направлении составит не 2, а 2,5 минуты. Утром и вечером в часы снижения потока пассажиров интервал составит 3 и более минуты.

В часы пик интервалы движения поездов от станции «28 мая» до станций «Ичеришехер» и «Дарнагюль» составит 5 минут, а в другое время – 6 минут и больше. Летний график будет действовать до начала нового учебного года.

Minval.az