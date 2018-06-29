Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов встретился в Вашингтоне с министром энергетики США Риком Перри.

Как передает АПА, на встрече был проведен обмен мнениями о сотрудничестве между двумя странами в энергетической сфере и роли США в реализации глобальных энергетических проектов. Было отмечено, что стратегические связи между Азербайджаном и США занимают важное место в энергетической безопасности.

«В настоящее время проекты Азербайджана по обеспечению энергетической безопасности Европы, диверсификации поставок энергоресурсов в Европу повышают его значимость в системе энергетической безопасности». Рик Перри заявил, что США продолжат поддержку глобальных энергетических проектов Азербайджана.

Minval.az