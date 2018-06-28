Парламентская Ассамблея Совета Европы ввела в четверг санкции в отношении «ястреба» отечественной оппозиции, а в прошлом — властей Гюльтекин Гаджибейли.

Накануне независимый следственный орган ПАСЕ опубликовал список 29 бывших и нынешних членов ПАСЕ, кто нарушил этические нормы и отказался дать объяснения по поводу своих действий. Среди них оказалась и бывший депутат Милли Меджлиса Гюльтекин Гаджибейли.

Гаджибейли вошла в санкционный список лиц, кому запрещен въезд в ПАСЕ.

Экс-депутат парламента Азербайджана в комментарии на своей странице в Facebook отметила, что не получала никаких запросов от следственной комиссии ПАСЕ.

Она утверждает, что «против нее совершена провокация» и «она намерена бороться до конца».

По ее словам, письмо из Комитета по правилам процедуры, иммунитетам и институциональным вопросам было направлено не напрямую ей, а через членов делегации Азербайджана в ПАСЕ.

«Я с 2010 года не являюсь депутатом парламента Азербайджаном и членом ПАСЕ. Поэтому я не могла иметь отношения к процессам 2012 года», — сказала она.

По ее словам, причиной включения ее в санкционный список стал «саботаж действующих членов делегации Азербайджана в ПАСЕ».

Minval.az