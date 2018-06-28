В соцсетях распространилась информация о кончине ведущего Гаджи Нурана.
В заявлении самого Гаджи Нурана по этому поводу говорится: «Я еще жив, не умер. Кто об этом сообщил?».
В соцсетях распространилась информация о кончине ведущего Гаджи Нурана.
В заявлении самого Гаджи Нурана по этому поводу говорится: «Я еще жив, не умер. Кто об этом сообщил?».
Дата: 2018/06/28 22:45
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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