В Азербайджане будет разработан механизм экономической амнистии с целью правильного ведения учета импортно-экспортных операций и стимулирования развития предпринимательства.

Как сообщает АПА, об этом говорится в «Плане мер по усовершенствованию системы контроля импортно-экспортных операций», утвержденного сегодня соответствующим распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Согласно Плану мер, Государственный Таможенный Комитет и Министерство налогов определены в качестве исполнительных органов в этой сфере.

Таким образом, ГТК и Минналогов поручено до 1-го декабря разработать механизм экономической амнистии с целью правильного ведения учета импортно-экспортных операций и стимулирования развития предпринимательства.

Minval.az