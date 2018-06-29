Сегодня в Астраханской области представили проект Программы развития въездного медицинского туризма. В его рассмотрении приняли участие представители профильных региональных министерств и комитета областной Думы.

Российский интернет-сайт 7plustv.ru отмечает, что в 2017 году медицинскую помощь в астраханских медицинских организациях получили более 57 тысяч иностранных и иногородних пациентов. А уже за первый квартал 2018 — более 35 тысяч. В основном это граждане Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана и Туркмении, а также жители южных республик России.

Сегодня медицинский туризм – популярное направление туристического бизнеса, которое активно развивается и помогает астраханским медучреждениям закупать современное оборудование, проводить капитальный и текущий ремонты.

Эксперты обсудили важность развития медицинского туризма в регионе и внесли ряд предложений, которые будут учтены разработчиками и станут основой областной Программы развития въездного медицинского туризма.

Minval.az