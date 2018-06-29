Сумма требований кредиторов ростовской компании «Палмали» выросла на 6 млрд руб., соответствующие данные опубликованы на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

В частности, конкурсный управляющий получил требование на сумму более 3,7 млрд руб. от компании «Палмали Холдинг», которая зарегистрирована на Мальте и является головной компанией должника. Еще 1,1 млрд руб. требует «Палмали Шиппинг» из Вест-Индии. Турецкий кредитор «Палмали Гемиджилик ве Аджентелик» в свою очередь заявил требования в размере 1,2 млрд руб. Все компании принадлежат азербайджанскому предпринимателю Мубаризу Мансимову.

Одновременно с компаниями Мансимова требования к «Палмали» также выставили ООО «Альянс» (45, 5 млн руб.), «Азов-Флот-Сервис» (13,1 млн руб.), и страховая компания «Арсеналъ» (13,5 млн руб.). В компании «ЮгБункерСервис-Ростов», которая занимается торговлей топливом, также уточнили сумму требований к должнику и она выросла на 112,6 млн руб. — до 136, 3 млн руб.

Как сообщал РБК Ростов, ранее к «Палмали» также выставила требования ее дочерняя компания «Палмали Каспийские Морские Проекты», с которой с 2015 по 2018 год было заключено несколько десятков договоров процентного займа. Общий размер требований заявителя к должнику составляет 2,3 млрд руб.

По данным системы СПАРК, ООО «Палмали» было зарегистрировано в Ростовской области в 2000 году. Основная деятельность компании — морской грузовой транспорт. В системе указано, что директором компании является Алексей Михелев. Согласно финансовой отчетности «Палмали» за 2016 год, компания принесла прибыль в размере 184,6 млн руб., выручка сложилась в объеме 4,2 млрд руб.

«Палмали» базировалась в Ростове-на-Дону и осуществляла транспортировку грузов, включая нефть и нефтепродукты. Под управлением и в собственности компании находились более 50 судов класса река-море. Компания входила в список системообразующих предприятий Ростовской области, который был составлен в 2015 году.

Напомним, директора ростовской компании «Палмали» подозревают в сокрытии 17,5 млн руб. По версии следствия, он направил в адрес двух сторонних фирм документы о переводе 17,5 млн руб. без участия компании. Таким образом, данная сумма была сокрыта подозреваемым от взыскания по недоимки налогов с компании. Дело о банкротстве ООО «Палмали» было открыто в октябре 2017 года.

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