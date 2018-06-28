«Подход России к урегулированию нагорно-карабахского конфликта не изменился».

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на состоявшемся сегодня брифинге.

Отвечая на вопрос армянского журналиста «Означает ли заявление председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина в Баку о том, что Азербайджан в урегулировании нагорно-карабахского конфликта придерживается конструктивной позиции, а Армения нет?», пресс-секретарь МИД России ответила, что в целом подход России к урегулированию этого конфликта не изменился.

М.Захарова обратилась к представителям СМИ Азербайджана и Армении: «Я еще раз призываю представителей СМИ Азербайджана и Армении быть конструктивными. Не думайте, что мы этого не понимаем. Каждое слово, сказанное в связи с проблемой Нагорного Карабаха, представляет большой интерес для каждой из конфликтующих сторон.

Вы знаете, что у нас традиционный подход к урегулированию нагорно-карабахского конфликта, в том числе к нашим отношениям с Азербайджаном и Арменией.

Это фундаментальная официальная позиция, она не изменялась. Мы работаем над достижением результата в обеих странах. Мы нашу роль в урегулировании этого конфликта не сравниваем с Баку и Ереваном. Однако вопрос урегулирования нагорно-карабахского конфликта для нас один из актуальных в международной повестке.

Достигнутые между двумя странами договоренности, согласованные позиции, безусловно, отвечают нашим интересам. Поэтому подход в целом России к решению проблемы в Нагорном Карабахе не изменился.

Что же касается заявлений, они озвучиваются политиками, парламентариями разных уровней, историками. Таких заявлений много.

В связи с этим вопросом есть официальная позиция, и она вам известна».

Minval.az