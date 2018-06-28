Объединение судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии минздрава Азербайджана завершило экспертизу по установлению причины гибели альпинистов, тела которых были найдены в Губе, говорится в сообщении министерства, распространенном в четверг.

Заключение, составленное на основании обследований после их завершения, представлено в прокуратуру Губинского района.

Согласно этому заключению, во время экспертизы на телах следов травм не обнаружено.

Причиной гибели альпинистов стали снижение температуры их тел и охлаждение.

«Они скончались от холода, оставшись под снежным завалом. Они находились в палатке, когда их накрыла снежная лавина, поэтому травм нет», — говорится в заключении.

23 декабря прошлого года Фарида Джабраилзаде, Бабур Гусейнов и Намин Буниятзаде отправились в поход из селения Хыналыг Губинского района в направлении вершины Туфандаг и должны были вернуться 26 декабря. Связь с ними была прервана.

Как отмечалось в распространенном ранее совместном заявлении Генпрокуратуры и МЧС, Следственное управление по делам о тяжких преступлениях Генпрокуратуры Азербайджана возбудило уголовное дело по статье 314.2 (халатность, повлекшая тяжкие последствия по неосторожности) в связи с пропажей членов Клуба воздушных и экстремальных видов спорта «Гилавар», отправившихся в поход в направлении вершины Туфандаг 23 декабря 2017 года.

МЧС Азербайджана 16 мая сообщило, что в результате поисков членов Клуба воздушных и экстремальных видов спорта «Гилавар» Фариды Джабраилзаде, Бабура Гусейнова и Намина Буниятзаде было установлено местонахождение палатки альпинистов, а также обнаружены три трупа (двое мужчин и одна женщина) и другие вещи, принадлежавшие альпинистам.

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