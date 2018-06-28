По приказу министра обороны Азербайджана, в связи с резким повышением температуры воздуха в стране, с целью охраны здоровья личного состава, в особенности молодых солдат, в ВС Азербайджана введен особый режим службы, сообщила пресс-служба Минобороны.

В солдатских общежитиях, столовых, других административных зданиях и классных комнатах установлены современные кондиционеры, воинские части оснащены охлаждающим оборудованием и средствами.

Занятия по боевой подготовке проводятся до 11.00 и после 17.00. Днем военнослужащим предоставляется время для отдыха.

На территории воинских частей, боевых позициях и местах учений созданы тенистые места, установлены душевые. Все военнослужащие постоянно обеспечиваются бутилированной питьевой водой.

Minval.az