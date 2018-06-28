«Причиной аномальной жары в Азербайджане являются потоки горячего воздуха, перемещающиеся со стороны Северной Африки».

Об этом Report сообщила директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова.

По ее словам, в результате поступления на территорию страны потоков горячего воздуха, в стране несколько дней наблюдаются солнечные, не пасмурные дни:

«Прогнозируется, что аномальная жара продлится до 2 июля. Максимальная температура воздуха составит 35-40 градусов, в центрально-низменных районах и в некоторых частях Нахчыванской АР воздух прогреется до 41 градуса».

Minval.az