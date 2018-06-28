Экс-министр налогов Азербайджана Фазиль Мамедов, состояние здоровья которого ухудшилось, в срочном порядке отправлен в Турцию.

Сайт unikal.org со ссылкой на близких Ф.Мамедова пишет, у экс-министра возникли пробелы с печенью.

Minval.az