Экс-министр налогов Азербайджана Фазиль Мамедов, состояние здоровья которого ухудшилось, в срочном порядке отправлен в Турцию.
Сайт unikal.org со ссылкой на близких Ф.Мамедова пишет, у экс-министра возникли пробелы с печенью.
Экс-министр налогов Азербайджана Фазиль Мамедов, состояние здоровья которого ухудшилось, в срочном порядке отправлен в Турцию.
Сайт unikal.org со ссылкой на близких Ф.Мамедова пишет, у экс-министра возникли пробелы с печенью.
Дата: 2018/06/28 11:28
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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