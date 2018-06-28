Министерство внутренних дел распространило информацию в связи со страшным убийством в Сумгаите.

27 июня около 06:00 поступила информация об обнаружении на пляже поселка Кимьячылар города Сумгаит тела мужчины. На основании поступившей информации сотрудниками полиции и органов прокуратуры были проведены неотложные следственные и оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых была установлена личность покойного – им оказался житель поселка Джорат Эльшан Искендеров.

В ходе расследования было установлено, что 26 июня около 20:00 на пляже поселка Кимьячылар между Э.Искендеровым и его сыном Исмаилом возник конфликт, после чего последний нанес отцу ножевые ранения и утопил его в море.

Исмаил Искендеров был задержан и привлечен к следствию.

По факту ведется расследование.

Minval.az