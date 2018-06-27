Руководитель делегации Милли Меджлиса Азербайджана в ПАСЕ Самед Сеидов внес ясность в вопрос избрания его вице-президентом структуры, несмотря на примененные в его отношении санкции.

Как сообщил С.Сеидов, санкции были применены только со стороны нескольких лиц и комитетов.

«На этой сессии стало очевидно, насколько незначительными были санкции. Избрание вице-президентом ПАСЕ – сам по себе большой шаг. Как вам известно, выборы проходят в порядке ротации. Здесь такое правило, что можно было выразить протест. Но ни один человек этого не сделал. Они и сами знают, что в течение 18 лет своей деятельности я защищал ценности Совета Европы и интересы Азербайджана», — цитирует его слова АПА.

С.Сеидов добавил, что санкции ПАСЕ – вопрос, оставшийся в прошлом: «Вы видите нашу деятельность, наша делегация работает. Эльшад Гасанов будет выступать на очередной сессии в качестве докладчика по правовым вопросам. Антиазербайджанские силы не теряют времени, они действуют, но правда находит свое место. Во время этой сессии я как руководитель делегации смог отстоять позицию Азербайджана на самом высоком уровне».

Minval.az