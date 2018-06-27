Сегодня в социальных сетях распространилось видео-обращение жителя Лерикского района Миртамана Садыгова, которое он адресовал президенту Азербайджана И. Алиеву. В своем обращении М. Садыгов просит личного вмешательства главы государства в связи с грубейшим нарушением закона: бывшая жена, мать детей М. Садыгова, собирается выдать замуж их дочку – 14 лет-летнюю девочку.

М. Садыгов — по его же собственным словам — в среду был вызван в управлении полиции Хазарского района куда он обратился с жалобой. Так же в Управление были вызваны его бывшая жена и дочка-«невеста». Со всеми полиция провела беседу, были взяты показания. Сотрудники полиции обещали рассмотреть и изучить вопрос.

Так же М. Садыгов предполагает, что его дочку не просто так в 14 лет бывшая жена хочет спихнуть замуж: возможно, девочка находится на раннем сроке беременности. По словам М. Садыгова, эту версию ему выдвинули общие знакомые. Но ни мать, ни дочь не признались в этом. М. Садыгов утверждает, что ребенок прошел экспертизу, результаты которой скоро будут ему известны.

Сотрудник Минвала связался с Главой «Союза Детей Азербайджана», которая рассказала, что информация распространилась через интернет-Канал 1.

— Это именно они первым распространили видео-обращение М. Садыгова к Президенту и к соответствующим госструктурам. Отмечу, что у Садыгова 10 детей, а дочка, которую мать хочет выдать замуж – 7-я по счету. Свадьба должна состояться в пос. Говсан 1 июля, в Шадлыг Сарае «Сахиль». Журналистка одного из местных изданий позвонила туда и спросила, действительно ли 1 июля должна состояться свадьба, и они подтвердили. Затем собеседники поняли (скорее всего, по наводящим вопросам), что звонит сотрудница СМИ, и тут же перевели разговор в другое русло, утверждая, что они под словом «свадьба» имели ввиду празднование обрезания. Я просто уверена, что сейчас либо это сомнительное «торжество» перенесут в другое место, либо постараются максимально скрыть факт замужества несовершеннолетней девочки. С целью выяснить мнение читателей к этой проблеме, я разместила на своей странице саркастический пост о том, что я приглашаю 1 июля всех на свадьбу 14-летней девочки (по такому-то адресу). И что вы думаете? Под моим статусом появились комментарии типа: а что тут такого? Наши бабушки выходили замуж в 14 лет, и ничего страшного с ними не произошло. Это говорит о том, что в обществе нашем все еще ставят традиции выше закона. Но я опять же повторюсь – заключение брака с несовершеннолетней – это не традиция. Это – преступление.

Я во всеуслышание заявляю через ваше издание: правоохранительные органы обязаны остановить этот фарс. Если этот факт на самом деле имеет место быть, то матери – как этой девочки, так и ее жениха – должны быть привлечены к ответственности согласно всей строгости закона.

Яна Мадатова

Minval.az