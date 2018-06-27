Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс.

Как сообщает Report, эти изменения связаны с повышением налоговой ставки, применяемой к табачным изделиям.

Изменение вносится в пункт 3 статьи 190 (Перечень и налоговые ставки подакцизных товаров) кодекса. Так, с каждых 1000 штук производимых в Азербайджане сигар, сигар с обрезанными концами и сигарилл (тонкие сигары) будет взиматься 20 манатов. До сих пор взималось 10 манатов.

Согласно другому изменению в данную статью, с каждых 1000 штук изготовленных из табака сигарет и их заменителей будут взиматься 12 манатов. Отметим, что ранее сумма составляла 4 маната.

Закон вступит в силу 1 июля 2018 года.

Minval.az