Время выхода в отпуск определяет в большей степени начальство, но все же лето – это именно тот самый сезон, когда человеку просто необходимо разгрузить мозги и уйти на покой. А начальству врачи советуют как можно меньше грузить работой граждан, уставших от летнего зноя. Кстати, как вариант — продлевать перерыв на обед. Эти меры позволят сохранить здоровье в период аномальных температур.

Подобный опыт давным-давно уже практикуется в Европе, особенно в Испании, где сиеста начинается в два часа, и заканчивается после 6-ти. Польза сиесты, которая действительно наилучшим образом отражается на умственной деятельности, уже давно доказана: повышение внимания, улучшение настроения, более крепкий сон ночью, улучшение умственных способностей… Как считают ученые, от 2 до 5 минут сна достаточно, чтобы придать человеку сил, тогда как отдых продолжительностью от 5 до 20 минут благотворно влияет на моторные функции и производительность труда. Кроме того, послеобеденный отдых уменьшает риски психосоциальных расстройств и количество прогулов, а также может служить для предотвращения вызываемых переутомлением и сонливостью несчастных случаев на работе.

Но это вовсе не значит, что испанцы работают меньше: основную массу дел они стараются закончить до начала сиесты, а потом, как следует поев, отдохнув и вернувшись в офис, заканчивают свои дела. Хотя, испанцам это проще, ведь они не связаны работой, как говорится, «от звонка до звонка» — в отличии от граждан Азербайджана, к примеру.

Даже в США, где о пользе сиесты в последнее время говорят все громче, лишь на 6% предприятий существуют специально оборудованные для отдыха помещения, о чем свидетельствуют результаты опроса сотрудников 600 компаний. Тем не менее, их число постоянно растет: более 5% по сравнению с 2017-м годом. Кроме того, из другого опроса следует, что 34% американцам работодатель разрешает отдохнуть прямо в офисе.

Но так как у нас в стране совсем другие условия труда и уровень жизни (чего уж там скрывать), единственное, что нам, жителям Азербайджана, остается – так это дождаться положенного отпуска, чтобы и отоспаться, и активно отдохнуть, и главное – вернуть себе утраченные за год силы.

Итак, вот оно и наступило – то самое долгожданное время, когда каждый день пересчитываешь часы до начала отпуска, перебираешь вещи в шкафу и понимаешь, что тебе «нечего одеть в чужой стране» (в связи с чем в срочном порядке начинается бег по магазинам в поисках нужных кофточек, платьев, маечек и брюк); десятки раз проверяется загранпаспорт (а не просрочен ли), билет (а та ли дата на нём); родственники, друзья и коллеги просто «на стену лезут», когда ты в десятый (а то и в сотый) раз начинаешь рассказывать им про задуманный маршрут, который предстоит проехать и пройти, про аэрофобию и прочие страхи и неприятности, которые могут случиться во время путешествия. Такие люди, и автор заметки в том числе, Музу дальних странствий ставят выше всех иных, и не понимают, как можно оставаться на все лето в стране своего проживания, если мир так велик и прекрасен. Но в подобное путешествие очень сложно отправиться, если в семье есть маленькие дети. А потому любители дальних выездов – чаще всего либо романтические пары, либо родители, чьи дети уже перешагнули возрастную черту, когда их уже можно спокойно брать в загранпоездки. Но чаще всего, конечно же, в дальние страны лучше отправляться вдвоем.

Есть другая категория граждан, предпочитающих наоборот не покидать пределы родины и отдыхать в прохладных лесистых и горных районах Азербайджана. С одной стороны, это очень удобно: не нужно никуда лететь, собирать документы, да и в плане расстояния такие поездки куда более выигрышны, нежели заграничные – случись не дай Бог что, и через 4-5 часов ты уже дома.

Любители пляжного отдыха снимают дачи на Абшероне и наслаждаются морским бризом, теплыми волнами родного Каспия, вечерними посиделками на летней веранде с родственниками и друзьями, кябабами на обед и ужин и огромным звездным небом – по ночам, когда трели цикад не убаюкивают, а раздражают.

Кстати, те, кто считает отдых на даче более бюджетным, нежели загранпоездка, сильно заблуждаются.

Согласно комментарию Кямрана Ахмедова — директора частной риэлтерской фирмы — цены на аренду дач варьируются. К примеру, в пос. Шувалан — от 1500 манатов, в пос. Бильгях – начиная от 2000-х тысяч манатов, дешевле можно снять дачу в зоне Фатмаи-Новханы. Кроме того, все зависит от состояния дома: если это современная вилла со всеми удобствами, в том числе и с бассейном, то цена за нее стартует от 7 тысяч манатов в месяц. Такая тенденция продолжается уже более 2-х лет. Спрос рождает предложение, а спрос немалый. Правда, дорогие виллы снимает не так много желающих, но все же они тоже имеются, эти желающие.

Кроме того, если речь зашла об отдыхе на родине, а именно в районах страны, то и тут ситуация не лучше: так, к примеру, если кто-то предпочитает отдыхать в относительно приличном коттедже в пос. Габала, это обойдется в 100 манатов за сутки. В Губе – начиная от 100-200 манатов за сутки. Неделя отдыха на двоих в таких местах обойдется в 400-500 манатов + питание отдельно. То есть, неделя отдыха в относительно приличных местах в районах Азербайджана будет стоить около 1000 манатов за неделю.

А теперь давайте для сравнения приведем в пример соседнюю Грузию, где неделя отдыха в Тбилиси – вместе с билетами — обойдется в ту же сумму. И согласитесь, что эта страна не менее зеленая, лесистая, с прекрасным морем, историческими достопримечательностями, культурными мероприятиями и замечательной кулинарией.

Для тех, кто хочет поехать за границу, тоже можно рассчитать бюджетный отпуск и наполнить его массой впечатлений. И отпуск этот будет стоить не дороже, чем аренда дачи на Абшероне. Просто к отпуску надо готовиться задолго до его приближения, проштудировать маршрут, дождаться скидочного сезона на авиабилеты, поискать на Букинге приемлемое по цене жилье, разузнать – во сколько в той или иной стране обходится передвижение на общественном транспорте, какие цены на еду и развлечения. И только после того, как все точки над i будут расставлены, и бюджет будет утвержден, можно смело заявлять о том, что загранпоездка все же состоится. Особенно, если сравнить свою смету загранрасходов с ценами в родном Азербайджане.

Есть еще и третья категория граждан, которые так никуда и не поедут (по различным причинам, в том числе экономическим). Они останутся в Баку, решат свои бытовые вопросы (ремонт, покупка новой мебели, к примеру). Но это вовсе не значит, что люди эти позволят лету пройти мимо: выходные дни все равно будут потрачены на поездку за город, на маленький дружеский пикник, да и на банальное ничего-не-делание на диване, с книгой (или же планшетом) в руках.

Как говорится, каждому – свое: кто-то едет, кто-то нет. И все же мы хотим пожелать счастливого отпуска всем, кто уходит в эту прекрасную личную зону комфорта.

Яна Мадатова

Minval.az