Увеличилось число помощников первого вице-президента Азербайджана.

Как сообщает АПА, это нашло отражение в распоряжении президента Ильхама Алиева «О внесении изменений в распоряжение Президента Азербайджанской Республики № 2922 от 30 мая 2017 года «Об утверждении Администрации Президента Азербайджанской Республики и определении количества работников».

Согласно изменению, число помощников первого вице-президента было увеличено с 5 до 6.

Штат сектора по обеспечению работы первого вице-президента увеличилось с 9 до 14.

Пока назначены 4 помощника первого вице-президента – Анар Алекберов, Юсуф Мамедалиев, Эльчин Амирбеков и Гюндуз Керимов.

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