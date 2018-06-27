28 июня в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается, будет дуть умеренный южный ветер, днем сменится на юго-восточный.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 20-24°, днем 33-38°, в Баку ночью 22-24°, днем 36-38° тепла.

Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 30-35%.

На Абшеронских пляжах (Сумгаит, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) 28 июня будет дуть порывистый северо-западный ветер. Температура воды в море составит 25-26°.

На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахил, Шихово) будет дуть порывистый северо-западный ветер. Температура воды в море составит 25-26°.

В районах Азербайджана осадков не ожидается. В некоторых горных районах возможны дожди. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 19-24°, днем 36-41°, в горах ночью 15-20°, днем 23-28° тепла.

Minval.az