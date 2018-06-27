Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об обеспечении деятельности Агентства по развитию малого и среднего бизнеса.

Согласно указу, опубликованному на сайте главы государства, уставный фонд Агентства, который будет сформирован за счет средств государственного бюджета, утвержден в размере 5 млн манатов. В 2019 году уставный фонд Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана будет увеличен вдвое — до 10 млн манатов.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно указу, также будет создана компания-кластер малого и среднего бизнеса.

Агентство совместно с министерством труда и социальной защиты населения в течение двух месяцев должны создать единый реестр субъектов предпринимательства: микро-, малого и среднего бизнеса.

Кроме этого, кабмину поручено в течение шести месяцев разработать проект закона «О развитии малого и среднего предпринимательства» и представить документ главе государства.

Аппарат Агентства утвержден в 240 штатных единиц.

Президент Азербайджана в декабре 2017 года подписал указ о совершенствовании управления в сфере малого и среднего предпринимательства.

Согласно указу, при министерстве экономики Азербайджана создано Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства. В функции агентства входит оказание поддержки развитию МСП в Азербайджане, оказанию субъектам МСП различные услуги.

В составе Агентства будут действовать «Дома малого и среднего предпринимательства».

Управление агентством осуществляет Наблюдательный совет, состоящий из 7 человек. Председателем НС является министр экономики.

Minval.az