«Контрнаступательная операция, проведенная азербайджанской армией в Нахчыванском направлении, ввергла армянскую сторону в нокаут, что еще раз подтверждают очередные обсуждения в армянской прессе «Операции Гюннут».

Об этом сказали в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

«Военно-политическое руководство Армении, не пришедшее в себя после успешной операции азербайджанской армии и не способное переварить поражение, от страха перед своим народом пытается оправдать себя за счет различных выдумок. «У Армении, которая никакими весомыми фактами не может ответить на материалы фото- и видеосъемки, демонстрируемые азербайджанской стороной с освобожденных территорий, не остается иного выхода, как организовывать «пресс-туры» на какие-то неизвестные горные территории. Возвращение гражданского населения на освобожденные территории в Нахчыване — неопровержимый факт, не подлежащий обсуждению», — отметили в оборонном ведомстве.

Minval.az