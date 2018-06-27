В Государственном таможенном комитете произошли кадровые изменения.
Начальник Товузского таможенного управления Кянан Мамедов назначен начальником Главного таможенного управления Баку.
В Государственном таможенном комитете произошли кадровые изменения.
Начальник Товузского таможенного управления Кянан Мамедов назначен начальником Главного таможенного управления Баку.
Дата: 2018/06/27 12:31
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
Просмотров:
684
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс.
Азербайджан отметил столетний юбилей Национальной Армии
Время выхода в отпуск определяет в большей степени начальство, но все же лето – это именно тот
В Баку ограбили иракского туриста.
Увеличилось число помощников первого вице-президента Азербайджана.
28 июня в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается, будет дуть умеренный южный ветер, днем
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об обеспечении деятельности Агентства по развитию малого и среднего бизнеса.
»Контрнаступательная операция, проведенная азербайджанской армией в Нахчыванском направлении, ввергла армянскую сторону в нокаут, что еще раз подтверждают
В Баку в ходе работ на стройке произошел несчастный случай.