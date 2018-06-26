Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев представит Азербайджан на заседании 38-го Совета министров иностранных дел Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), которое состоится 27 июня в Армении.

Об этом Report заявил руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

По его словам, в соответствии с алфавитным порядком председательство в ОЧЭС перейдет к Азербайджанской Республике в соответствии с правилами ротации, и на заседании заместитель министра М. Мамедгулиев примет председательство.

Minval.az