В селе Былых Габалинского района сгорело 3 га неубранного с полей зерна.

Как сообщили Report в МЧС, в результате пожара один человек получил ожоги. Посевные площади находившиеся поблизости были защищены от распространения огня. Пожар был потушен.

Minval.az