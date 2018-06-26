Президент Ильхам Алиев принял начальника Генерального штаба Вооруженных сил Турции Хулуси Акара и министра обороны Турции Нуреттина Джаникли, сообщает пресс-служба президента.

Выразив свои поздравления в связи с победой Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах в Турции, глава государства сказал, что это проявление оценки народом проделанной в последние годы президентом Турции работы.

Президент выразил удовлетворение участием начальника Генерального штаба Вооруженных сил Турции Хулуси Акара, министра обороны Нуреттина Джаникли и братских турецких солдат на посвященном 100-летию азербайджанской армии параде.

Президент Ильхам Алиев выразил уверенность, что дружественные и братские отношения между Азербайджаном и Турцией будут успешно развиваться во всех сферах, в том числе в области обороны.

Х.Акар и Н. Джаникли поздравили главу государства с победой на президентских выборах в Азербайджане и заявили, что для них большая честь участвовать в параде, посвященном 100-летию образования азербайджанской армии.

В ходе беседы стороны обменялись мнениями о перспективах сотрудничества.

Minval.az