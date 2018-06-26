В Баку 79-летний мужчина покончил с собой.
Как сообщает Report, в Сабунчинском районе столицы Азиз Алекперов 1939 г.р. повесился на дереве.
По факту в районной прокуратуре проводится расследование.
В Баку 79-летний мужчина покончил с собой.
Как сообщает Report, в Сабунчинском районе столицы Азиз Алекперов 1939 г.р. повесился на дереве.
По факту в районной прокуратуре проводится расследование.
Дата: 2018/06/26 14:00
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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