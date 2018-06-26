В Баку восстановлено автомобильное движение на площади Азадлыг и прилегающих улицах и проспектах.

Ограничение автомобильного движения действовало с 24 по 26 июня в связи с военным парадом по случаю 100-летия ВС Азербайджана.

Minval.az