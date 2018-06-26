«Мы хотим мирного урегулирования конфликта карабахского конфликта, но мы не смиримся с оккупацией земель. Противник должен понимать, что нет такого военного и стратегического объекта, который бы не смогла уничтожить азербайджанская армия».

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник на военном параде, посвященном 100-летию создания ВС Азербайджана.

По его словам, поэтому скорейшее восстановление территориальной целостности Азербайджана также в интересах армянской стороны.

«Армения не может и не сможет вести с нами конкуренцию. Историческая справедливость на нашей стороне, мы обладаем военной и экономической мощью, и пропасть между Азербайджаном и Арменией будет только увеличиваться», — подчеркнул азербайджанский лидер.

«Мы показали противнику свою силу, развеяли миф о непобедимости армянской армии. Мы сегодня контролируем стратегическую инфраструктуру противника. Азербайджан приближает тот день, когда все оккупированные территории будут освобождены», — отметил И.Алиев.

Minval.az