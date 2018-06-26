Азербайджанские заключенные получат специальность слесарей и токарей.

Как сообщили Sputnik Азербайджан в министерстве труда и социальной защиты населения АР, заключенных, чьи сроки отбывания наказания подходят к концу, начали привлекать к курсам профессиональной подготовки, чтобы на воле они смогли найти работу, не прибегая к рецидиву.

Минтруда уже привлекло 32 заключенных, отбывающих наказание на территории Хатаинского района Баку, к курсам профподготовки.

Отметим, что на сегодня министерство обучает заключенных по восьми специальностям. Готовятся специалисты по сварке на газовых и электрических аппаратах, столяры, токари, помощники шеф-повара, автослесари.

С начала 2018 года сертификаты получили 167 заключенных.

Надо отметить, что при выходе на свободу заключенные получают разовую социальную помощь в размере четырех минимальных окладов. Таким образом в первом квартале 2018 года 1,636 тысячи человек получили социальную помощь, равную 520 манатам.

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