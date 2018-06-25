На внеочередных парламентских выборах, проведенных 24 июня в Турции, победу одержал азербайджанец по происхождению Шамиль Айрым, говорится в сообщении Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана, распространенном в понедельник.

Шамиль Айрым будет представлять в парламенте Стамбул.

Глава комитета Фуад Мурадов поздравил Шамиля Айрыма и обсудил с ним возможности сотрудничества.

Турецкий депутат отметил, что в его стране всегда хотят видеть сильными Азербайджан и Турцию.

«В своей дальнейшей деятельности я буду поддерживать развитие связей между нашими странами, мы продолжим сотрудничать с Госкомитетом по работе с диаспорой, уделять внимание проблемам азербайджанцев в Турции. Безусловно, нашей самой большой мечтой и целью является освобождение Карабаха, и я готов приложить все усилия в этом направлении», — сказал Айрым.

Шамиль Айрым добавил, что во время своего первого визита в Азербайджан в качестве депутата встретится с Фуадом Мурадовым.

Minval.az