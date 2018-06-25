Автобусный маршрут Баку-Батуми откроется со 2 июля и будет осуществляться три раза в неделю — по понедельникам, средам и пятницам.

Как передает АПА, автобусы из Баку будут выезжать в 18:00 и прибудут в Батуми в 9:00 следующего дня. В обратном направлении автобусы будут отправляться из Батуми в те же дни в 10:00. Билеты можно приобрести за 10 дней вперед в режиме онлайн или в кассах автовокзального комплекса. Цена билета составляет 40 манатов. Проезд в автобусе для детей до 5 лет бесплатный, детям от 5 до 10 лет предоставляется 50% скидка.

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