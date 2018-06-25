«Благодаря усилиям посольства Азербайджана в Объединенных Арабских Эмиратах, аннулировано роуминговое соглашение оператора мобильной связи ОАЭ «Etisalat» с действующим на оккупированной Арменией азербайджанской территории «Karabakh Telecom».

Об этом АПА сообщил глава пресс-службы МИД Хикмет Гаджиев.

По его словам, Армения, нарушая положения и правила Международного Союза электросвязи, выделяет предоставленный ей международный код +374 оккупированным азербайджанским территориям, и таким образом незаконно вмешивается в радиотелекоммуникационное пространство и радиочастоты Азербайджана.

«Международный союз электросвязи (МСЭ) отвечает за распределение мобильных кодов (MCC) и кодов мобильной сети (MNC) по странам, таким образом «Karabakh Telecom», нарушив инструкцию МСЭ № E.212, применяет мобильный код «283» и код мобильной сети «04» на оккупированных территориях Азербайджана.

В уголовных делах, связанных с коррупцией, расследование по которым в настоящее время ведется в Армении, упоминается имя и компании «Karabakh Telecom».

Руководствуясь нормами и принципами международного права, инструкцией и правилами Международного союза электросвязи, а также правилами корпоративной этики бизнеса, сотрудничество на основе роуминг соглашения компании «Karabakh Telecom», осуществляющей незаконную деятельность на наших оккупированных территориях, с другими международными операторами мобильной связи будет приостанавливаться и впредь», — добавил Х.Гаджиев.

Minval.az