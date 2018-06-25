Азербайджан доказал на поле боя высочайший уровень боеспособности своей армии.

Об этом говорится в поздравлении министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова, адресованном личному составу по случаю 100-летия создания Азербайджанской армии, говорится в понедельник в сообщении минобороны.

«Господа офицеры, товарищи прапорщики, курсанты, сержанты, мичманы, солдаты и матросы! Поздравляю вас по случаю 100-летия создания Азербайджанской армии, желаю успехов в вашей почетной службе во имя Отчизны. Объявление Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 2018 года «Годом Азербайджанской Демократической Республики» оказало положительное влияние на морально-психологическую подготовку, повышение боевого духа военнослужащих, и личный состав Азербайджанской армии отмечает 100-летний юбилей с воодушевлением, а также достигнутыми большими успехами», — говорится в поздравлении министра обороны.

Министр отметил, что в результате контрнаступательных операций Азербайджанской армии в направлении Агдере, Физули, Джебраила в апреле 2016 года и в Нахчыване в мае этого года часть азербайджанских территорий была освобождена от вражеской оккупации.

«Теперь граждане Азербайджана вернулись на эти земли. На эти земли вернулась жизнь, и это все сделали Азербайджанское государство, Азербайджанская армия!», — отметил генерал-полковник.

Закир Гасанов добавил, что в проводимых широкомасштабных тактических учениях личный состав демонстрирует свой профессионализм, свою высокую боеспособность, добросовестно и с честью выполняет служебный долг перед Отчизной. Народ верит в свою армию, полагается на ее мощь.

«В этот знаменательный день с уважением чту память наших шехидов, поздравляю их родителей, семьи, воинов, потерявших здоровью за Отчизну, ветеранов по случаю величественного праздника. С уверенностью говорю, что личный состав Азербайджанской армии и в дальнейшем с честью оправдает доверие нашего народа и государства, усилит военную дисциплину, повысит боевую и морально-психологическую подготовку, будет готов освободить от оккупации наши земли. Еще раз желаю каждому крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного счастья и успехов в вашей почетной службе», — говорится в поздравлении министра.

Minval.az