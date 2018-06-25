Руководитель программы по модернизации и трансформации BP в Азербайджане, Грузии и Турции Нармина Набиева назначена вице-президентом компании.

Согласно сообщению пресс-службы Bp-Azerbaijan, на новой должности Н.Набиева присоединится к руководящей группе BP по региону Азербайджан, Грузия и Турция, а также станет членом руководящей группы по человеческим ресурсам в upstream-сегменте BP.

В период своей профессиональной карьеры Набиева успела поработать в Индии в рамках сотрудничества с компанией Reliance и в группе талантов и изучения BP в upstream-сегменте.

Н.Набиева имеет диплом по степени бакалавра госуправления и экономики Академии Госуправления и диплом менеджера британского Университета Роберта Гордона. Она также является членом специализированного Института управления и развития человеческих ресурсов.

Minval.az