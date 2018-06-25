Спикер парламента Азербайджана Октай Асадов отметил бережное отношение в его стране к русскому языку.

«Гуманитарно-культурные отношения между нашими странами находятся на очень высоком уровне. В Азербайджане очень бережное отношение к русскому языку», — сказал Асадов на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. По его словам, в Азербайджане имеется более 340 школ с преподаванием на русском языке, в 27 вузах страны преподавание ведется на русском языке. В республике действуют филиалы Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова, первого Московского государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова.

«Русский язык для нас с второй язык. Все это еще больше сближает наши страны», — цитирует его слова ТАСС.

Minval.az