В ходе репетиции военного парада в Баку, посвященного юбилею создания азербайджанской армии, продемонстрировали крылатую ракету SOM турецкого производства. Данное авиационное средство поражение было установлено на открытой платформе автомобиля повышенной проходимости КамАЗ. Как отмечают турецкие СМИ, SOM были экспортированы впервые Азербайджану, ранее Турция никому эти ракеты не продавала.

Dost ve kardeş ülkemiz Azerbaycan’a SOM Seyir Füzemizin hayırlı olsun! pic.twitter.com/VVESgZmsRZ — 🇹🇷SavunmaSanayiST (@SavunmaSanayiST) 24 июня 2018 г.

SOM весит около 600 кг, причем на боевую часть приходится 230 кг. Ракета наводится на цели при помощи спутниковой системы GPS и заложенной в память системы самонаведения электронной карты местности. Дальность полета оценивается в 200 км, хотя на испытаниях ей удалось преодолеть дистанцию всего в 180 км.

В конструкции КР использованы иностранные комплектующие, в частности, в качестве силовой установки применен созданный во Франции реактивный двигатель.

Minval.az