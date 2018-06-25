26 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода, подует умеренный северо-западный ветер, который днем сменится на северо-восточный.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 21-24°, днем 33-38°, в Баку ночью 22-24°, днем 36-38° тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 757 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 55-65%, днем – 30-35%.

На Абшеронских пляжах (Сумгаит, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) 26 июня температура воды в море составит 24-25°, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахил, Ших) температура воды в море составит 25-26°.

В районах Азербайджана в основном осадков не ожидается. Подует порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем 35-40°, в горах ночью 13-18°, днем 22-27° тепла.

26-27 июня на Абшеронском полуострове в дневные часы ожидается высокая температура воздуха, что неблагоприятно скажется на состоянии метеочувствительных людей. С 26 июня до конца месяца на территории страны ожидается аномальная жара, температура воздуха составит 35-40°, в районах Центрального Арана и в Нахчыванской Автономной Республике – до 42°.

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