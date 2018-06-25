Правительство Азербайджана и Азиатский банк развития (АБР) подписали соглашение о кредите в 250 млн. долларов на «Совершенствование программы управления и повышения эффективности государственного сектора, Подпрограмма-I» (Improving Governance and Public Sector Efficiency Program, Subprogram-1).

Как передает АПА, соглашение подписали 8 июня 2018 года министр финансов Азербайджана Самир Шарифов и глава бакинского представительства АБР Нариман Маннапбеков.

Основная цель программы — усиление управления в государственном секторе и углубление финансового сектора, содействие диверсификации экономики Азербайджана. Реализация программы позволит улучшить налогово-бюджетное планирование, содействовать экономической диверсификации. Совет директоров АБР в декабре 2017 года утвердил выделение Азербайджану кредита на сумму 250 млн. долларов на «Совершенствование программы управления и повышения эффективности государственного сектора, Подпрограмма-I» (Improving Governance and Public Sector Efficiency Program, Subprogram-1).

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