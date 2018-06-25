Россия и Азербайджан намерены вернуться к соглашению о свободном транзите для международных автомобильных перевозок.

Как передает РИА Новости, об этом заявил глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев.

Делегация Госдумы во главе со спикером ГД Вячеславом Володиным находится в Азербайджане с официальным визитом. В воскресенье парламентарии встретились с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым.

«В ходе проведенных встреч мы договорились вернуться к соглашению между Россией и Азербайджаном о международных автомобильных перевозках и решить одну самую основную проблему — транзит в России и в Азербайджане должен быть свободным, без разрешительной системы», — сказал журналистам Москвичев.

По его словам, таким образом, объемы грузов из Ирана в Азербайджан и в Россию увеличатся в разы.

Москвичев добавил, что эта тема обсуждалась в ходе встречи Володина с Алиевым.

Minval.az