Заседание Международной контактной группы по Афганистану состоится 28 июня в Баку, заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев. В заседании примут участие порядка 90 представителей стран и международных организаций, входящих в контактную группу. Также, в заседании примут участие представители правительства и неправительственные организации Афганистана, отметил Х.Гаджиев.

При этом он отметил, что переговоры между правительством Афганистана и движением «Талибан запланированы в Кабуле.

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28 июня в Баку состоится заседание Международной координационной группы по Афганистану.

Как сообщили АПА в дипломатических источниках, в ходе встречи будут проведены мирные переговоры между официальными лицами Афганистана и «Талибаном».

Афганистан на заседании представит заместитель министра иностранных дел Хикмет Халил Карзай.

От «Талибана» на встрече примут участие представители по переговорам.

Minval.az