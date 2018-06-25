Сотрудники министерства экологии и природных ресурсов на месте рассмотрели жалобу, поступившую на «горячую линию» в связи с вырубкой деревьев по адресу Насиминский район, 3-й микрорайон, ул.Гусейнбалы Алиева, 38.

Этом Report сообщили в пресс-службе министерства.

При осмотре названной территории стало известно, что во время проведения строительных работ был срублен 1 кипарис. Разбирательство выявило, что земельный участок был выделен Исполнительной властью г.Баку и Главным управлением архитектуры и градостроительства ИВ Сеймуру Ибрагимову с целью строительства нежилого объекта.

По факту в отношении правонарушителя были составлены акт и протокол, он был оштрафован на 2200 манатов согласно Кодексу административных правонарушений.

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