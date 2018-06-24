Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье позвонил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

Глава Азербайджанского государства поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с уверенной победой на президентских выборах, состоявшихся сегодня в Турции.

Minval.az