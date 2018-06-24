Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье позвонил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.
Глава Азербайджанского государства поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с уверенной победой на президентских выборах, состоявшихся сегодня в Турции.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье позвонил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.
Глава Азербайджанского государства поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с уверенной победой на президентских выборах, состоявшихся сегодня в Турции.
Дата: 2018/06/24 21:37
Раздел: Азербайджан, Важно
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