Отношения между Россией и Азербайджаном можно охарактеризовать как стратегическое партнерство.

Как передает ТАСС, об этом заявил в воскресенье спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым.

«Я думаю, то, что сделано во внешней политике в вопросах сближения отношений между нашими странами, является хорошим показателем того, что отношения между Россией и Республикой Азербайджан находятся на очень высоком уровне. Это отношения стратегических партнеров. Мы, конечно, всегда подчеркиваем ту роль, которую играют наши президенты — Владимир Владимирович Путин и вы», — обратился председатель нижней палаты российского парламента к президенту Азербайджана.

Володин отметил, что убедительная победа Алиева на прошедших в апреле президентских выборах (по данным ЦИК, он набрал 86,02% голосов избирателей, принявших участие в голосовании) говорит о поддержке выбранного им курса, в том числе и в вопросах внешней политики.

Алиев также отметил, что встречи глав государств укрепляют отношения между странами по всем направлениям. В то же время он подчеркнул важность выстраивания диалога и на межпарламентском уровне.

«Как вы знаете мы сотрудничаем во многих сферах. Очень многоплановые и конструктивные отношения мы выработали. И, конечно, межпарламентское сотрудничество имеет особую важность: мы сотрудничаем в рамках международных организаций, мы поддерживаем всегда друг друга на международных площадках — это тоже показатель доверительного отношения между нашими странами», — сказал Алиев.

Minval.az