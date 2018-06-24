На минувшей неделе компании, связанные с ростовской судоходной компанией «Палмали», крупнейшим в России водным перевозчиком нефтепродуктов, увеличили объем требований к ней в рамках процедуры банкротства до почти 8,5 млрд рублей, сообщает «Деловой Ростов».

К требованиям ООО «Палмали Каспийские морские проекты» (2,36 млрд руб.) добавились требования турецкой «Палмали Гемиджилик ве Аджентелик Аноним Шикерти» (Pflmali Gemicilik ve Acentelik A.S.) в размере 1,2 млрд руб., базирующейся в Вест-Индии, на острове Сент-Китс и Невис, компании «Палмали Шиппинг С.А.»(Pflmali Shipping S.A.) с размером требований более 1,1 млрд руб. и мальтийской «Палмали Холдинг Ко.Лтд» (Pflmali Holding Co.Ltd) — более 3,7 млрд руб. Все компании являются частью бизнеса входящего в списки Forbs известного азербайджанского и турецкого предпринимателя Мубариза Мансимова, который вступил в открытый конфликт со своим основным заказчиком — нефтяной компанией «ЛУКОЙЛ» — и, судя по публикациям в азербайджанской прессе, с официальным Баку.

В 2014 году налоговая инспекция предъявила ростовскому ООО «Палмали» претензии на 6 млрд рублей, обвинив его в незаконном выводе средств в офшор. В ходе судебных разбирательств судоходная компания сумела снизить объем претензий до 1,7 млрд рублей и добилась в апелляционной инстанции трехлетней рассрочки для их выплаты, мотивируя это тем, что в случае единовременной выплаты ей грозит банкротство. Закончить выплаты «Палмали» должна была в декабре 2018 года. К банкротству перевозчика пока еще не подключился его основной кредитор — Сбербанк, от позиции которого во многом и могла бы зависеть судьба активов компании. В залоге у Сбербанка, как следует из материалов арбитражного суда, находилось 51 судно. В «СПАРК-Интерфаксе» информация о залогах отсутствует, но есть информация об объеме долгосрочных заемных средств ООО «Палмали»: 14,9 млрд руб. на начало 2017 года.

Minval.az