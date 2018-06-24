В Андорре проходит квалификационный турнир чемпионата Европы по баскетболу 3×3 среди женских команд.

Как сообщает «Азериспорт», во второй день турнира сборная Азербайджана обыграла команду Андорру (21:9) и вечером сыграет с Италией.

Ранее Азербайджан уступил в группе A Испании (14:19) и Греции (17:20).

Положение командв группе А: Италия — 6 очков (3), Испания — 5 (3), Азербайджан — 4 (3), Греция — 3 (2), Андорра — 3 (3).

Положение в группе В: Сербия, Эстония, Венгрия, Латвия — по 3 очка (2 матча).

Победители групп напрямую выйдут в финал ЕВРО, а вторые и третьи команды из групп сыграют в полуфинале. В финал ЕВРО выйдут четыре команды.

Напомним, что в состав сборной Азербайджана входят Дина Ульянова, Татьяна Денискина, Александра Молленхауэр, Мерседес Уолкер. Именно с этим составом Азербайджан выиграл IV Исламиаду в Баку.

Minval.az