В Гаджигабуле совершено шокирующее убийство.

Как сообщает АПА, инцидент зарегистрирован минувшей ночью в селе Муган Гаджигабульского района. Житель района Исмаилзаде Аяддин Эльман оглу 1994 г.р. хладнокровно убил кузину (дочь тети) Мяликли Рявану Меликага гызы 1994 г.р., перерезав ей горло.

По сообщению, Р.Мяликли проживала с бабушкой в селе Муган. Войдя в дом, А.Исмаилзаде перерезал сонную артерию родственнице, после чего вонзил нож ей в грудь.

Совершив убийство, А.Исмаилзаде явился с повинной в райотдел полиции, где признался в содеянном преступлении. По предварительной информации, убийство произошло из-за безответной любви.

Тело направлено на экспертизу.

Убийство расследует районная прокуратура.

Minval.az