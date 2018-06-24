Сегодня день рождения лидера национально-освободительного движения Азербайджана Абульфаза Эльчибея.

А.Эльчибей родился 24 июня 1938 года в селе Келеки Ордубадского района. В 1957 году он окончил факультет востоковедения Азербайджанского государственного университета. Он был одним из лидеров начавшегося в 1988 году национального движения, создателем Народного фронта Азербайджана.

Избранный в 1992 году президентом страны Абульфаз Эльчибей спустя год в результате начавшегося в Гяндже мятежа покинул Баку и уехал в Келеки. По решению Милли Меджлиса, полномочия А.Эльчибея были аннулированы, и он продолжил свою деятельность в качестве председателя Партии Народного фронта Азербайджана. После длительной тяжелой болезни 22 августа 2000 года Абульфаз Эльчибей скончался в турецкой Военно-медицинской академии Гюльхане. Его тело было доставлен в Баку и предано земле в Аллее почетного захоронения

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